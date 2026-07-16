PayPal nel mirino di Stripe offerta da 53 miliardi | cosa cambia nei pagamenti digitali

Stripe e il fondo Advent International hanno presentato un’offerta congiunta di 53 miliardi di dollari per acquistare PayPal. La proposta si inserisce in un momento di grande attenzione nel settore dei pagamenti digitali. Non sono stati resi noti dettagli sul processo o sui tempi. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni delle autorità regolamentari e dalle trattative tra le parti.

Il fintech torna al centro della finanza globale. Stripe e il fondo Advent International avrebbero presentato un’offerta congiunta per acquistare PayPal, valutando il gruppo oltre 53 miliardi di dollari. La proposta, pari a 60,50 dollari per azione, incorpora un premio del 27% rispetto alla chiusura precedente e ha subito acceso il mercato: il titolo PayPal ha registrato uno dei movimenti più forti della sua storia recente. PayPal è uno dei marchi che hanno costruito l’economia dei pagamenti online, ma negli ultimi anni ha perso brillantezza, stretta tra la concorrenza delle Big Tech, l’avanzata dei wallet digitali e la crescita di operatori più moderni come Stripe. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Stripe offre 53 miliardi di dollari per PayPal

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