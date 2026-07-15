Stripe e Advent hanno presentato un’offerta congiunta per acquistare PayPal, secondo fonti di settore. La proposta è stata consegnata alle autorità competenti e ancora non si conoscono i dettagli dell’offerta o il valore proposto. La società di pagamenti digitali PayPal non ha ancora commentato pubblicamente sulla possibile vendita o sugli sviluppi successivi.

La società di pagamenti digitali Stripe e Advent International, specializzata nell’acquisizione di aziende, hanno fatto un’offerta congiunta per acquistare la società di pagamenti digitali PayPal. Lo scrivono tra gli altri l’agenzia di stampa Reuters, Bloomberg e il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti rimaste anonime per la riservatezza dell’offerta. Secondo queste fonti Stripe e Advent avrebbero offerto 60,5 dollari (circa 54 euro) per ciascuna azione di PayPal, per un valore complessivo di 53 miliardi di dollari (circa 46 miliardi di euro), e non è chiaro se PayPal sia intenzionata ad accettare. Al momento nessuna delle società coinvolte ha commentato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Stripe e Advent hanno fatto un’offerta congiunta per comprare la società di pagamenti digitali PayPal, scrivono i media del settore

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I Predicted This PayPal Spike Months Ago!

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