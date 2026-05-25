Cdp Equity punta a salire al 29,9% di Nexi, con un’operazione che rafforza la sua presenza nel settore dei pagamenti digitali. La società ha avviato un’acquisizione di quote, rafforzando così la propria partecipazione nella società di servizi finanziari. La mossa mira a consolidare la posizione in un mercato in rapida crescita. La quota prevista rappresenta una parte significativa della partecipazione complessiva, rafforzando l’interesse strategico in questo settore.

Il fronte dei pagamenti digitali italiani si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Consiglio di Amministrazione di CDP Equity, holding del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha deliberato la possibilità di incrementare la partecipazione in Nexi entro il limite massimo del 29,9%, segnando un passaggio rilevante per la struttura azionaria della paytech di Piazza Affari. L’attuale quota detenuta è di circa il 19%, posizione che già rende Cdp Equity primo azionista istituzionale della società, mentre il primo azionista in generale resta il fondo Hellman & Friedman con il 22,23%, con un flottante elevato pari al 58,6%. Gli strumenti dell’operazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cdp Equity verso il 29,9% di Nexi: mossa strategica nei pagamenti digitali

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