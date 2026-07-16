Antonio Patuelli è stato riconfermato presidente dell'Associazione Bancaria Italiana per la settima volta consecutiva. La nomina è avvenuta tramite scelta all’unanimità del Consiglio dell’Abi, subito dopo l’assemblea annuale, su proposta del Comitato esecutivo. Patuelli ha sottolineato la necessità di riforme in Europa, criticando i tempi troppo lunghi delle decisioni comunitarie.

Antonio Patuelli è stato eletto per la settima volta consecutiva presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. Il neoeletto Consiglio dell'Abi lo ha scelto per acclamazione, sulla base della proposta unanime del Comitato esecutivo, subito dopo l'Assemblea annuale. «A Patuelli va riconosciuta la coerenza dimostrata negli anni: ha sempre considerato il sindacato un interlocutore serio e indispensabile», ha commentato il segretario Fabi, Lando Maria Sileoni, aggiungendo che «in una stagione di trasformazioni, la cultura del confronto è un valore aggiunto». Nella sua relazione all'assemblea, Patuelli aveva rivolto un severo appello all'Europa, chiedendo maggiore rapidità nelle decisioni comunitarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patuelli: "Europa troppo lenta, servono riforme"

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