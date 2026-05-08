Allarme taser il Siulp protesta | Pochi istruttori in provincia e formazione troppo lenta
Il sindacato Siulp ha sollevato un allarme sulla diffusione del taser in provincia di Modena, evidenziando una carenza di agenti formati e abilitati all’uso dello strumento. Secondo il sindacato, il numero di istruttori disponibili è insufficiente e il percorso formativo procede con tempi troppo lunghi, rallentando così la diffusione di questa tecnologia tra le forze dell’ordine locali. La questione riguarda direttamente la preparazione degli agenti e la gestione delle risorse dedicate alla formazione.
Allarme taser in provincia di Modena. A lanciarlo è il sindacato Siulp, secondo cui sono troppo pochi gli agenti abilitati al suo utilizzo con una formazione ancora troppo lenta."Il taser - sottolinea la sigla - ha dimostrato in poco tempo tutta la sua efficacia nel contrastare situazioni.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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