Allarme taser il Siulp protesta | Pochi istruttori in provincia e formazione troppo lenta

Il sindacato Siulp ha sollevato un allarme sulla diffusione del taser in provincia di Modena, evidenziando una carenza di agenti formati e abilitati all’uso dello strumento. Secondo il sindacato, il numero di istruttori disponibili è insufficiente e il percorso formativo procede con tempi troppo lunghi, rallentando così la diffusione di questa tecnologia tra le forze dell’ordine locali. La questione riguarda direttamente la preparazione degli agenti e la gestione delle risorse dedicate alla formazione.

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