Mellino | Stop ai Quattro Passi giustizia troppo lenta | per ora non riapriamo

Da ilmattino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 gennaio scorso, il ristorante Quattro Passi è stato sottoposto a sequestro su richiesta della Procura di Torre Annunziata. Da allora, si sono susseguite discussioni e voci riguardo alla possibile riapertura, ma al momento non ci sono novità ufficiali in tal senso. La decisione di non riaprire è stata comunicata da un rappresentante del settore, che ha evidenziato come i tempi della giustizia siano ancora lunghi. La vicenda ha suscitato attenzione tra i clienti e gli operatori del settore.

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Il tam tam è iniziato il 30 gennaio, giorno in cui il ristorante Quattro Passi è stato messo sotto sequestro su iniziativa della Procura di Torre Annunziata è finito. Chi sfogliava la margherita (riapre o non riapre?) dovrà trovare un’altra occupazione. Con una nota ufficiale inviata a Cook del Corriere, la famiglia Mellino chiude ogni dubbio e dichiara che non riaprirà questa stagione. L’unico ristorante tristellato a Sud di Roma, quindi, resterà chiuso. I motivi della decisione? «Abbiamo sperato di poter riaprire, affidandoci ai nostri legali, e cercando anche di favorire una decisione che ci permettesse di lavorare questa estate. Ma... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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