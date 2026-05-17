Mellino | Stop ai Quattro Passi giustizia troppo lenta | per ora non riapriamo

Il 30 gennaio scorso, il ristorante Quattro Passi è stato sottoposto a sequestro su richiesta della Procura di Torre Annunziata. Da allora, si sono susseguite discussioni e voci riguardo alla possibile riapertura, ma al momento non ci sono novità ufficiali in tal senso. La decisione di non riaprire è stata comunicata da un rappresentante del settore, che ha evidenziato come i tempi della giustizia siano ancora lunghi. La vicenda ha suscitato attenzione tra i clienti e gli operatori del settore.

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Il tam tam è iniziato il 30 gennaio, giorno in cui il ristorante Quattro Passi è stato messo sotto sequestro su iniziativa della Procura di Torre Annunziata è finito. Chi sfogliava la margherita (riapre o non riapre?) dovrà trovare un’altra occupazione. Con una nota ufficiale inviata a Cook del Corriere, la famiglia Mellino chiude ogni dubbio e dichiara che non riaprirà questa stagione. L’unico ristorante tristellato a Sud di Roma, quindi, resterà chiuso. I motivi della decisione? «Abbiamo sperato di poter riaprire, affidandoci ai nostri legali, e cercando anche di favorire una decisione che ci permettesse di lavorare questa estate. Ma... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Mellino: «Stop ai Quattro Passi, giustizia troppo lenta: per ora non riapriamo» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giustizia troppo lenta: risarcimento da 7.000 euro per un processo durato 17 anniAttesa infinita davanti ai giudici amministrativi, per la Corte di Cassazione si tratta di un caso di processo-lumaca che merita un riconoscimento... Sanità, Marcello (FdI): “Cure anche ai senza dimora, ora la Regione passi ai fatti”“Garantire il diritto alla salute significa non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi vive in condizioni di estrema fragilità. Mellino: Stop ai Quattro Passi, giustizia troppo lenta: per ora non riapriamoIl tam tam è iniziato il 30 gennaio, giorno in cui il ristorante Quattro Passi è stato messo sotto sequestro su iniziativa della Procura di Torre Annunziata è finito. ilmattino.it Ristorante Quattro Passi sotto sequestro, i Mellino rompono il silenzio: Profondo rammarico per la vicenda. Per ora non riapriremoL’unico tre stelle Michelin del Sud Italia è sotto sigilli da gennaio per lottizzazione abusiva, cioè la modifica della destinazione d’uso dell’area da agricola a ricettiva. La famiglia ha impugnato ... corriere.it