Un neonato è nato nel Pronto Soccorso di un ospedale di Cento mentre la madre si trovava in travaglio e si era presentata da sola. Il personale del pronto soccorso ha assistito la donna durante il parto, che si è svolto in modo rapido. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle condizioni di madre e bambino.

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento, ha accolto e assistito in modo eccellente, una paziente in travaglio di parto che si era presentata in autonomia. E’ accaduto lunedì mattina presto, quando una donna di origini straniere è arrivata in pronto soccorso e, presumibilmente, così avanti col parto da non poterla trasportare a Cona dov’è il punto nascita dopo la chiusura di quello di Cento. Dato il parto imminente i sanitari, in possesso delle adeguate competenze e conoscenze, hanno scelto di assistere in loco la paziente durante il travaglio e il parto che si è concluso con la nascita di un bambino sano. Anche la mamma è in buone condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parto precipitoso: bimbo nasce al pronto soccorso

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24 ORE in SALA PARTO: ho fatto NASCERE un BAMBINO! - Giorno di Prova

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