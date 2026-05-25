Una donna ha dato alla luce un bambino nel pronto soccorso di un ospedale, subito dopo aver superato il triage. L’evento si è verificato in un’area aperta dedicata ai primi interventi di emergenza. Il parto si è svolto senza complicazioni e il neonato è stato assistito da personale sanitario presente sul posto. Nessun dettaglio su eventuali interventi medici o condizioni specifiche di madre e bambino sono stati resi noti.

Arezzo, 25 maggio 2026 – “Venite, presto che ha fretta di nascere”. E così è stato. Gli “angeli custodi” del Pronto Soccorso non perdono tempo: nell’open space, appena superato il triage, c’è un bimbo che non vuole attendere. E la mamma viene accompagnata nella “camera calda” del grande hub dell’emergenza: e qui lo partorisce. Proprio a pochi metri da dove medici e infermieri spariscono e riappaiono tra le tende arancioni e verdi che regalano un po’ di intimità a chi è sdraiato, con la flebo attaccata al braccio, o la mascherina di ossigeno sul volto. Ma a pochi passi c’è una vita che viene al mondo, tra la gioia di una madre al suo secondo parto e la sorpresa di medici e infermieri che sono lì e non la mollano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parto tra i letti dell’emergenza. La mamma arriva con le doglie. Lieto evento al pronto soccorso

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I insisted on getting a divorce and leaving, but became family's heartthrob

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