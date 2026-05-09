Eroismo al pronto soccorso | medici salvano un bimbo chiuso in auto

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino è stato salvato al pronto soccorso dopo essere rimasto chiuso all’interno di un’auto. I medici sono riusciti ad aprire il finestrino in pochi secondi, evitando conseguenze più gravi. La chiusura centralizzata dell’auto si è bloccata improvvisamente, impedendo l’accesso. Le operazioni di soccorso sono avvenute rapidamente, grazie alla prontezza del personale sanitario presente sul posto.

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? Punti chiave Come hanno fatto i medici ad aprire il finestrino in pochi secondi?. Cosa ha causato il blocco improvviso della chiusura centralizzata dell'auto?. Chi sono i quattro operatori che hanno guidato il salvataggio?. Perché la presidente della Regione ha voluto intervenire personalmente?.? In Breve Venerdì 8 maggio ore 11:15 bambino intrappolato nel parcheggio di Branca. Operatori Luigi Bastianini, Michele De Rosa, Michele Urbani e Alba Orsini intervengono subito. Chiusura centralizzata dell'auto si attiva improvvisamente nel parcheggio dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. Presidente Stefania Proietti elogia la professionalità del personale sanitario regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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