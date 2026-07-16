La Reggiana ha iniziato ieri il ritiro a Toano, dove rimarrà fino al 31 luglio. La squadra si allenerà in vista della stagione, e il ritiro si concluderà con un’amichevole contro il Lentigione. Tra i giocatori presenti c’è anche il portiere Borriello. La squadra ha scelto questa località per prepararsi agli impegni ufficiali. Le sessioni di allenamento si svolgeranno fino alla fine del mese, con la partita di fine ritiro come ultimo appuntamento.

È iniziato ufficialmente ieri il ritiro della Reggiana che in mattinata è salita a Toano dove resterà fino a venerdì 31 luglio, quando l’amichevole col Lentigione sancirà la fine del soggiorno sul nostro appennino. Come da consuetudine, i giocatori sono scesi in campo per l’allenamento pomeridiano alle 17,30 sotto l’occhio attento di mister Attilio Tesser che – prima di partire con i carichi di lavoro – ha tenuto un discorso alla squadra che si è disposta in cerchio ad ascoltarlo. Tra i granata è poi ‘spuntato’ un volto nuovo: si tratta di Francesco Borriello, portiere classe 2005 che si è formato nelle giovanili del Parma e con un passato nelle selezioni azzurre Under 17 e Under 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Partito il ritiro: c’è il portiere Borriello

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