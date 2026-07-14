Ravaglia non convocato per il ritiro | il portiere pronto a salutare Bologna

Federico Ravaglia non è stato convocato dal tecnico per il ritiro estivo della squadra. L’estremo difensore potrebbe quindi lasciare il club durante questa finestra di mercato. La decisione di non includerlo nel ritiro si è verificata in vista di un possibile trasferimento. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali riguardo a una sua partenza o a eventuali trattative in corso.

Federico Ravaglia è pronto a salutare Bologna durante la sessione di calciomercato estiva con l’estremo difensore che non è stato convocato da Domenico Tedesco per il ritiro della squadra rossoblu. Ravaglia dice addio al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it L’estremo difensore, spesso titolare durante la scorsa stagione, è pronto a cambiare maglia per il prossimo campionato con Udinese e Torino che hanno preso informazioni durante le scorse settimane. Ravaglia non è stato convocato per il ritiro, segnale chiaro di come sia ad un passo dall’addio. Di seguito i convocati della formazione emiliana per il ritiro. Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Skorupski. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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