Se dunque Luca Zaia non va al ritiro della Lega, sarà il raduno stesso ad andare a casa sua. Suona un po’ così la notizia riportata ieri pomeriggio dall’edizione online di Repubblica, secondo cui di fronte all’indisponibilità del leghista veneto, il segretario federale Matteo Salvini ha deciso di modificare sia la data che la sede. Non più «il 19 e 20 giugno, in una località balneare nel Padovano» (resta da capire a quale mare o lago venisse fatto l’improbabile riferimento: forse a una piscina della zona termale euganea?), bensì «a Treviso, il 4 e 5 luglio», con la chiosa giornalistica: «La location non è stata scelta a caso: è la città di Luca Zaia, l’ex Doge ora presidente del consiglio regionale veneto». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Lega, la mossa di Salvini per blindare la presenza di Zaia: il partito in ritiro a Treviso

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->contesto in cui si è mossa la Lega in questi 4aa di minoranza nella maggioranza dove chi ha la maggioranza è smaccatamente europeista con FI che lo è di più?Eppure nonostante questo la #Lega ha portato a casa #NoMES(esiziale) #NoOMS Oro degli it x.com

Per quanto straordinario sia Wemby, attualmente è il peggior giocatore offensivo tra i primi 10 della lega. Non ha nemmeno una mossa inarrestabile. L'unica abilità offensiva in cui è attualmente a un livello elite è essere una minaccia per i lob. reddit

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