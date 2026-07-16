In un mese sono state inviate otto segnalazioni alla consigliera di parità della Provincia di Brescia, riguardanti molestie anche sessuali, violenze verbali e discriminazioni legate a congedi parentali o maternità. Tra le segnalazioni, alcune sono state fatte anche con l’uso di strumenti di intelligenza artificiale. Le vittime hanno denunciato comportamenti in ambito lavorativo e personale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Brescia, 16 luglio 2026 – Molestie anche sessuali, violenze verbali, discriminazioni legate a congedi parentali o maternità: è un vero e proprio boom di richieste quello registrato dalla consigliera di parità della Provincia di Brescia, Daniela Edalini, a cui, in un solo mese, sono arrivate 8 segnalazioni. In valore assoluto, parliamo di numeri piccoli, ma considerando che in un anno e mezzo sono 25 le persone che si sono rivolte al suo ufficio, quelle dell’ultimo mese sono praticamente un terzo del numero totale. “Probabilmente c’è stata una buona comunicazione, anche grazie alle video interviste sui canali della Provincia – spiega Edalini –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Parità sotto attacco: boom di segnalazioni a Brescia. E c’è chi si fa avanti grazie all’intelligenza artificiale

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