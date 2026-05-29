Samsung bonus record ai dipendenti che producono chip grazie al boom dell’intelligenza artificiale

Da open.online 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Samsung Electronics ha concordato con i dipendenti della divisione semiconduttori di assegnare bonus annuali in base ai profitti realizzati nel settore dell’intelligenza artificiale. La decisione riguarda esclusivamente la divisione dedicata ai chip e si inserisce in un contesto di crescita legato alla domanda di tecnologie AI. La misura mira a premiare il contributo dei lavoratori che operano nel settore dei semiconduttori, con bonus che raggiungono livelli record rispetto agli anni precedenti.

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Samsung Electronics ha raggiunto un’intesa con i dipendenti della divisione semiconduttori che introduce un sistema di bonus annuali direttamente collegato ai profitti generati dall’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale. L’accordo è arrivato dopo una fase di forte tensione sindacale e la possibilità concreta di uno sciopero prolungato, poi evitato grazie a un compromesso tra le parti. Un sistema di bonus legato ai profitti dell’AI. Il meccanismo concordato prevede che una quota degli utili operativi della divisione chip venga distribuita ai dipendenti. La percentuale complessiva supera il 10% degli utili del reparto e viene erogata attraverso una combinazione di azioni e contanti. 🔗 Leggi su Open.online

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