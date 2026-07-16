Parilla storia delle moto con il levriero
Una casa motociclistica milanese, fondata nel 1946 da un tecnico specializzato in meccanica diesel, ha lasciato un segno nel settore con modelli come la 250 e la 175, oltre a scooter e motori da kart. La produzione ufficiale si è conclusa nel 1967, ma i modelli sono ancora ricordati tra gli appassionati. La storia si distingue per l’innovazione tecnica e l’eleganza che hanno caratterizzato i veicoli prodotti.
Fondata nel 1946 da Giovanni Parrilla, tecnico della meccanica diesel, la casa milanese divenne simbolo di eleganza, innovazione e sportività. Dalla raffinata 250 alla celebre 175, dagli scooter ai motori da kart, una storia di eccellenza tecnica conclusa nel 1967 ma ancora viva tra gli appassionati. I suoi antenati erano spagnoli ma lui, Giovanni Parrilla, era nato nel 1911 a Longobucco, in provincia di Cosenza. Nei primi anni Trenta conobbe a Milano il mondo della meccanica, dopo il trasferimento della famiglia e nella capitale lombarda fu impiegato in un’azienda che produceva componenti per motori diesel. Qui imparò l’amore per la... 🔗 Leggi su Laverita.info
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