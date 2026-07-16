parilla storia delle moto con il levriero

Notizia in breve

Una casa motociclistica milanese, fondata nel 1946 da un tecnico specializzato in meccanica diesel, ha lasciato un segno nel settore con modelli come la 250 e la 175, oltre a scooter e motori da kart. La produzione ufficiale si è conclusa nel 1967, ma i modelli sono ancora ricordati tra gli appassionati. La storia si distingue per l’innovazione tecnica e l’eleganza che hanno caratterizzato i veicoli prodotti.