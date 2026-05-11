Rai storia | Storia delle nostre città con tappa ad Arezzo

Arezzo, 11 maggio 2026 – Conosciuta nel mondo come Città della Giostra del Saracino, della moda, dell'oro, Arezzo è stata sede della più antica università della Toscana e una delle prime al mondo. Un passato ricostruito da "Storia delle nostre città", in onda q uesta sera alle 22.00 su Rai Storia. Arezzo è sempre stato il passaggio naturale per chiunque volesse attraversare l'Appennino Tosco-Emiliano e ha sfruttato proprio il suo essere crocevia di importanti arterie di comunicazione per diventare grande ed affermarsi in differenti epoche, mantenendo sempre il suo ruolo di protagonista. Qui sono passati etruschi e romani, longobardi e carolingi, fino ai Medici fiorentini e agli Asburgo Lorena.🔗 Leggi su Lanazione.it

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