Ancillotti | storia delle moto nate lungo l' Arno

La storia di Ancillotti inizia con elaborazioni sulla Lambretta e prosegue negli anni Sessanta con una collaborazione con Beta. Successivamente, la casa fiorentina ha prodotto i propri modelli di moto da fuoristrada chiamati «Scarab». Questi veicoli hanno riscosso successo tra i giovani appassionati di off-road lungo l'Arno. La produzione di Ancillotti ha segnato un periodo importante nel settore delle moto da fuoristrada italiani.

La casa fiorentina partì con le elaborazioni della Lambretta. Dalla fine degli anni Sessanta collaborò con Beta per poi produrre modelli propri da fuoristrada, gli «Scarab», che fecero sognare una generazione di giovani. È il dopoguerra a San Frediano, il quartiere di Firenze che fa da sfondo al capolavoro di Vasco Pratolini. Negli stessi anni della stesura del romanzo dello scrittore toscano, si sviluppava la storia di Ancillotti, leggenda delle moto fuoristrada Made in Italy. Nel 1948 Gualtiero Ancillotti, che aveva ereditato l’officina di lavorazioni meccaniche fondata dal padre nel lontano 1907, iniziò a occuparsi di elaborazioni delle Harley Davidson «Wla» lasciate dagli americani dopo la guerra, apportando migliorie nel confort e nella meccanica delle spartane moto militari.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ancillotti: storia delle moto nate lungo l'Arno Notizie correlate Tour in battello lungo l’Arno, dallo Scalo Roncioni fino a Bocca d’Arno e ritornoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Storie dal... Pisa, cadavere trovato lungo la sponda dell'Arno a Santa CroceIl cadavere di un uomo, di età sui 50 anni, è stato recuperato sulla sponda del fiume a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, da una squadra...