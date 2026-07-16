La maggioranza ha risposto alle proposte del Partito Democratico sulla sicurezza nel Parco dell’Elsa, affermando che la sicurezza non dipende dall’etnia. La discussione è nata dopo le critiche del partito di opposizione riguardo alle condizioni di sicurezza nell’area verde. La replica ha sottolineato che le misure di sicurezza devono essere applicate in modo uniforme, senza distinzione di provenienza o etnia. La polemica si concentra sulla gestione e sulla percezione della sicurezza nel parco.

di Lodovico Andreucci Replica dei gruppi consiliari di maggioranza alle proposte avanzate dal Partito Democratico sulla sicurezza del Parco Fluviale dell’Elsa. In una nota, la maggioranza invita ad affrontare il tema "con rispetto, senso di responsabilità e un confronto fondato sui fatti", respingendo quelle che definisce semplificazioni su una questione particolarmente delicata. "Colpisce il riferimento all’origine delle vittime, definite prevalentemente di origine nordafricana o balcanica. È un elemento del tutto irrilevante rispetto al problema della sicurezza ma, soprattutto, contiene una ricostruzione dei fatti non corretta". Da qui la precisazione: "Tra le persone che hanno perso la vita vi è infatti una giovane cittadina italiana, che nel comunicato viene di fatto ricondotta a una presunta origine nordafricana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco dell’Elsa, è polemica. La maggioranza replica al Pd: "La sicurezza non ha etnìa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giovane annegato nell’Elsa. Si riaccende il dibattito sulla sicurezza al Parco fluviale

Tensioni in maggioranza sull'Estate brindisina, il Pd cavalca la polemica: «Marchionna taglia fuori l'assessore»Il cartellone dell’Estate brindisina 2026 sta creando tensioni all’interno della maggioranza.

Temi più discussi: Parco dell’Elsa, è polemica. La maggioranza replica al Pd: La sicurezza non ha etnìa; Tragedia nel fiume Elsa: la proposta di interdire alcune aree del parco fluviale; Annegamenti nell'Elsa, gli strali della maggioranza sul Pd: I fiumi uccidono anche gli italiani. La sicurezza non ha etnia; Chianciano Terme e Colle Val d’Elsa, al via un calendario di eventi per scoprire le mostre di FMSchool.

Parco dell’Elsa, è polemica. La maggioranza replica al Pd: La sicurezza non ha etnìaDopo la morte del giovane annegato nel fiume, è scontro politico sui provvedimenti futuri Convocato un tavolo con le forze dell’ordine e tutti i soggetti coinvolti nella gestione. lanazione.it

Parco dell’Elsa nella Rete Natura 2000, è una grande opportunitàIl Parco dell’Elsa si avvicina a un traguardo che potrebbe segnare una svolta nella sua storia ambientale. Il Comune di Colle ha, infatti, trasmesso alla Regione la risposta alla richiesta, pervenuta ... lanazione.it