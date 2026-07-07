Il cartellone dell’Estate brindisina 2026 sta creando tensioni all’interno della maggioranza. Il Partito Democratico accusa che l’assessore abbia escluso un altro membro dalla pianificazione degli eventi. Nel frattempo, si evidenzia che tutti gli eventi a Brindisi sono gratuiti, a differenza di quelli organizzati nel resto della provincia. La discussione riguarda principalmente le modalità di gestione e coinvolgimento nella programmazione estiva.

Mentre da palazzo di città si fa notare che tutti gli eventi di Brindisi, a differenza di quelli nel resto della provincia, sono gratuiti per tutti i cittadini, non mancano le polemiche, perfino all’interno della stessa maggioranza, rispetto al modo in cui sta prendendo forma il cartellone dell’Estate brindisina 2026. Fibrillazioni interne Tensioni che riguarderebbero questioni come un presunto accentramento da parte del sindaco Giuseppe Marchionna delle decisioni, con conseguente esclusione dell’assessore alle Attività produttive ed al Turismo Giuseppe De Maria, ma anche i tempi troppo lunghi per arrivare ad una delibera di giunta che... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tensioni in maggioranza sull'Estate brindisina, il Pd cavalca la polemica: «Marchionna taglia fuori l'assessore»

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