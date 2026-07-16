paradosso case green bruxelles contro tutti

Tutti i 27 Paesi dell'Unione europea, Italia inclusa, sono stati avviati a una procedura d'infrazione per aver mancato il recepimento della direttiva sulle case green entro il termine del 29 maggio. La Commissione europea ha avviato la procedura, che può portare a sanzioni, per non aver adeguato le normative nazionali alle nuove regole comunitarie sul risparmio energetico e l’efficienza delle abitazioni. La mancata attuazione riguarda le norme sulle costruzioni sostenibili e le energie rinnovabili.

Tutti i 27 Paesi dell'Unione europea, Italia compresa, sono finiti sotto procedura d'infrazione per non aver recepito entro il 29 maggio la direttiva sulle cosiddette «case green», la normativa che punta a ridurre progressivamente consumi ed emissioni degli edifici attraverso ristrutturazioni, nuovi standard energetici e piani nazionali con obiettivi al 2030, 2033 e 2050. Un attacco a tutti gli Stati membri che non ha praticamente precedenti nella storia dell'Unione. Le capitali hanno ora due mesi per comunicare alla Commissione le misure adottate: senza risposta soddisfacente, Bruxelles potrà inviare un parere motivato, secondo passaggio di un iter che può arrivare fino alla Corte di giustizia Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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