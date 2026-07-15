‘Case green’ | infrazione UE contro tutti i 27 Italia inclusa

L'Unione Europea ha avviato procedure di infrazione contro tutti i 27 paesi membri, Italia inclusa, per la mancata attuazione delle norme sui “case green”. Le capitali hanno due mesi di tempo per comunicare a Bruxelles il recepimento delle direttive. Se non riceverà risposte, la Commissione potrà emettere un parere motivato e proseguire con l’iter di infrazione.

Lo annuncia in una nota, spiegando che le capitali hanno due mesi di tempo per notificare il recepimento a Bruxelles, che in assenza di una risposta potrà emettere un parere motivato portando avanti l’iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva aperto un’infrazione contro Roma e altri 18 Paesi – incluse Francia e Germania – per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Direttiva case green: scatta la procedura dinfrazione

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