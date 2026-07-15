La Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro tutti gli Stati membri, inclusa l’Italia, per non aver recepito la direttiva sulle case Green entro il 29 maggio. Nessun Paese ha rispettato la scadenza, con tutte le ventisette nazioni coinvolte. La mancata adozione della normativa evidenzia una mancanza di attenzione da parte delle capitali europee verso le nuove regole energetiche.

Tutti bocciati. Ventisette su ventisette. Come a dire che agli Stati membri, nessuno escluso, poco importa della direttiva europea sulle Case Green. La Commissione Ue ha aperto una procedura d’infrazione contro tutte le capitali dell’Unione, compresa l’Italia, per non aver recepito la direttiva entro la scadenza del 29 maggio. Ennesima conferma di una tendenza che vede i Paesi europei sempre più disinteressati al raggiungimento degli obiettivi del Green deal e al contrasto del cambiamento climatico. Ora le capitali hanno due mesi di tempo per notificare il recepimento a Bruxelles: senza risposta, la Commissione potrà emettere un parere motivato per proseguire nell’iter dell’ infrazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Case Green, le capitali se ne fregano: procedura d’infrazione Ue contro tutti gli Stati

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