A Parabiago, nella frazione di San Lorenzo, i residenti si sono organizzati raccogliendo firme per chiedere restrizioni sul possesso di cani di razza pitbull. La richiesta nasce dalla presenza ricorrente di un esemplare lasciato libero in piazza Libertà, situazione che ha generato timori tra i cittadini. La petizione mira a sensibilizzare le autorità sulla necessità di regolamentare il comportamento dei proprietari di questi cani.

Cresce la preoccupazione nella frazione di San Lorenzo a Parabiago, dove un pitbull lasciato frequentemente senza guinzaglio in piazza Libertà avrebbe creato un clima di forte insicurezza tra i residenti. Dopo numerose segnalazioni, un gruppo di cittadini ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere al Comune di Parabiago un intervento che consenta di restituire serenità all'unico spazio pubblico della frazione. Secondo quanto riferiscono i promotori della petizione, piazza Libertà rappresenta il principale punto di ritrovo del quartiere, frequentato ogni giorno da famiglie, bambini, anziani e proprietari di cani. Negli ultimi mesi, però, molti residenti avrebbero smesso di frequentarla o lo farebbero con timore, per la presenza del cane che, sostengono, verrebbe spesso lasciato libero dal proprietario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago, la raccolta firme contro il pittbull lasciato libero in piazza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pescara: raccolta firme per dedicare una piazza a Federico La CioppaUna piazza di Pescara sarà dedicata a Federico La Cioppa, con una panchina bianca posizionata in suo ricordo.

A Pieve la raccolta firme contro i ’maranza’A Pieve di Guastalla è partita una raccolta di firme tra i cittadini, avviata ieri nei negozi del paese.

Si parla di: Ciclismo – Anna Longo Borghini (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in top five a Parabiago; Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink sfida in notturna a Parabiago.

Parabiago, la raccolta firme contro il pittbull lasciato libero in piazzaNella frazione San Lorenzo un gruppo di cittadino ha preso carta e penna per richiedere un intervento del Comune dopo vari episodi di aggressione e momenti di paura già segnalati ... ilgiorno.it