Una piazza di Pescara sarà dedicata a Federico La Cioppa, con una panchina bianca posizionata in suo ricordo. La raccolta firme per la richiesta di trasformare una piazza in suo nome è promossa da diverse associazioni locali. La proposta prevede di intitolare l’area pubblica alla memoria del giovane, ma non è ancora stato deciso il luogo preciso dove sarà installata la panchina.

? Domande chiave Dove verrà installata la panchina bianca dedicata alla memoria di Federico?. Quali associazioni stanno guidando la raccolta firme per la nuova piazza?. Come può la panchina bianca trasformare la sicurezza stradale a Pescara?. Chi dovrà rispondere alla richiesta formale presentata dai cittadini?.? In Breve Iniziativa promossa da Insieme Per Pescara aps, Pescara Pulita e Abruzzo Grandi Eventi.. Area proposta vicino alla Chiesa del Beato Nunzio Sulprizio e Istituto Volta.. Richiesta ufficiale di targa commemorativa e installazione di una panchina bianca.. Petizione digitale disponibile tramite QR-Code per coinvolgere cittadini e commercianti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara: raccolta firme per dedicare una piazza a Federico La Cioppa

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