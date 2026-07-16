A 14 anni, il soggetto ha abbandonato la scuola e ha iniziato a lavorare come imbianchino, grazie a suo padre. Dopo circa 30 anni di matrimonio, ha affermato che, sebbene la passione sia cambiata, l’amore si sia trasformato in una presenza stabile. Non possiede molte cose, ma conserva un orsacchiotto ricevuto in regalo da bambino, che ha preso dal fratello perché lui non lo voleva. L’oggetto si trova ancora sul tavolino accanto al letto.

Lei non colleziona niente? «No. La cosa più preziosa che ho è un orsacchiotto che conservo da quando ero piccolissimo, un regalo che fecero a mio fratello ma che alla fine ho preso io perché lui non lo voleva: è ancora lì sul tavolino vicino al mio letto. È un orsacchiotto di quasi 60 anni». Perché è ancora con lei? «È un oggetto che mi ha accompagnato per un lunghissimo periodo della vita: ci ho dormito insieme fino agli 11 anni. Poi ho iniziato a lavorare ed è sempre stato vicino al letto oltre che nel mio cuore: credo sia l'unico oggetto a cui tengo di più al mondo, nonostante sia più interessato agli spazi che agli oggetti. Io e mia moglie Giada, per esempio, abbiamo i nostri singoli lavandini a casa: il mio a destra e il suo a sinistra». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Paolo Conticini: «A 14 anni lasciai la scuola. Mio padre mi portò a fare l’imbianchino e mi cambiò la vita. Dopo 30 anni di matrimonio, la passione cambia ma l’amore diventa casa»

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