Il conduttore ha raccontato di essere diventato padre all'età di 52 anni, senza aver mai conosciuto il proprio genitore. Durante un'intervista, ha spiegato di domandarsi quotidianamente se le scelte fatte siano giuste. Ha anche menzionato che la proposta di matrimonio a sua moglie è stata suggerita dall'amica e collega Antonella Clerici. Ha parlato del rapporto con suo figlio Matteo e del ruolo di padre che si è trovato a ricoprire.

Matteo oggi «indossa le cuffie per tutto il giorno, risponde a monosillabi, se gli chiedi com’è andata a scuola, la replica è sempre “bene”. Però siamo molto uniti, è rimasto con me e con Francesca, mia moglie, per tutta la durata dello scorso Sanremo». Già, Francesca Vaccaro, sua moglie: «Antonella Clerici, come tutti i miei amici cari, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello per primi, era convinta che io sarei rimasto lo scapolone della compagnia. Poi però conobbi Francesca. Dopo anni di tira e molla (per colpa mia) confidai ad Antonella che ero sicuro dei miei sentimenti e che sarei tornato da Francesca per l’ennesima volta. Lei mi ascoltò con attenzione, poi mi disse: “Carlo, hai poco tempo, se non vuoi che se ne vada per sempre, vai da lei col brillocco e falle la proposta”».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo Conti: «Mi sono ritrovato a fare il padre a 52 anni, senza aver mai conosciuto il mio. Ogni giorno mi chiedo se sto facendo la cosa giusta. Mia moglie Francesca Vaccaro? È stata Antonella Clerici a consigliarmi di farle la proposta»

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