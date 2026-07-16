Paolo Belli travolge e uccide un pedone la decisione è arrivata

Un pedone è stato investito e ucciso da un'auto in una strada di campagna nel Reggiano. La decisione sulla dinamica dell'incidente è stata presa dalle autorità. La strada era deserta e il sinistro è avvenuto in una mattina estiva. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Testimoni hanno raccontato l’impatto e l’istantanea scena di disperazione.

Una strada di campagna, il silenzio di una mattina d’estate e pochi, drammatici istanti che hanno spezzato ogni normalità. Nel Reggiano resta lo sgomento per una vicenda dolorosa, segnata dalla corsa dei soccorsi e dalle parole disperate di chi ha assistito alla scena. Ora, attorno a quel momento, si cercano risposte. Il dramma ha coinvolto Paolo Belli e Alessandro Magnani, 41 anni, morto il giorno dopo il ricovero in ospedale. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 13 luglio su una strada di campagna tra Correggio e Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia: il cantante e conduttore era in bicicletta quando si è verificato l’impatto con il pedone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Paolo Belli travolge e uccide un pedone con la sua bici. Il cantante sotto choc

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