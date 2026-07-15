paolo belli travolge un pedone in bici che muore in ospedale

Un incidente si è verificato nelle campagne parmensi. Un uomo di 41 anni, che stava attraversando la strada in bicicletta, è stato investito da un veicolo condotto da Paolo Belli. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto questa mattina. La dinamica dell’incidente è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro o sulle eventuali responsabilità.

Un terribile incidente c'è stato nelle campagne parmensi, Paolo Belli avrebbe travolto con la sua bicicletta un pedone 41enne che è morto questa mattina in ospedale. Il cantante è sotto shock Paolo Belliavrebbe travolto un uomo mentre era sulla bicicletta. I fatti, riportati daIl Resto del Carlino,sono accaduti lunedì scorso quando l’uomo di 41 anni, mentre stava tornando verso la sua auto dopo una consegna, sarebbe stato investito dal cantante 64enne, riportando subito gravi ferite. I due sono stati portati all’ospedale di Parma e quiBelliè subito entrato in stato di shock, preoccupato per le condizioni del giovane pedone. Lunedì 13... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Paolo Belli travolge e uccide un pedone con la sua bici. Il cantante sotto choc

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