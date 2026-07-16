Paolo Belli travolge e uccide un pedone la decisione è appena arrivata

Una strada di campagna nel Reggiano è stata teatro di un incidente in cui un veicolo condotto da un uomo ha investito e ucciso un pedone di 41 anni. La decisione sulla responsabilità è stata appena presa. Le indagini sono ancora in corso e devono chiarire i dettagli dell’incidente.

Una tragedia avvenuta su una strada di campagna nel Reggiano continua a essere al centro dell’attenzione. Le indagini sull’ incidente che ha coinvolto Paolo Belli sono ancora in corso e dovranno chiarire ogni passaggio della vicenda che ha portato alla morte di Alessandro Magnani, 41 anni. Lo scontro si è verificato nella mattinata di lunedì 13 luglio, lungo il collegamento rurale tra Correggio e Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Il cantante e conduttore si trovava in bicicletta quando è avvenuto l’impatto con il pedone. Incidente Paolo Belli, la ricostruzione iniziale. Secondo quanto finora riportato, Alessandro Magnani, allenatore di pallavolo e lavoratore di una società di servizi, aveva accostato la propria vettura lungo la strada per consegnare una comunicazione relativa a una sospensione della fornitura elettrica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Paolo Belli travolge e uccide un pedone con la sua bici. Il cantante sotto choc

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