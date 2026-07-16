Una testimone ha raccontato cosa ha visto durante l’incidente di lunedì 13 luglio nelle campagne tra Correggio e Campagnola. Secondo la sua testimonianza, l’incidente si è verificato in un’area rurale e sono stati coinvolti più veicoli. La donna ha descritto le prime fasi dell’accaduto e le condizioni dei mezzi al momento dell’incidente, senza fornire altri dettagli su eventuali feriti o cause. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Nuovi elementi emergono sull’ incidente di Paolo Belli, avvenuto lunedì 13 luglio nelle campagne tra Correggio e Campagnola, in provincia di Reggio Emilia. Nello scontro ha perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni, allenatore di pallavolo e dipendente di una società di servizi, morto il giorno seguente al ricovero ospedaliero. A riferire quanto accaduto subito dopo l’impatto è stata una residente della zona, ascoltata da La Vita in Diretta. Il suo racconto aggiunge dettagli ai fatti che sono ora al centro degli accertamenti disposti dalla Procura. Incidente Paolo Belli, la ricostruzione dello scontro. In base alle informazioni finora raccolte, Alessandro Magnani avrebbe lasciato per poco tempo la propria automobile a margine della carreggiata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente Paolo Belli, parla una testimone: “Cos’è successo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sara morta a Mykonos, parla un testimone: cos’è successo davveroUn’amica di Sara Ceccantini ha raccontato che la notte a Mykonos, prevista come una celebrazione prima del matrimonio, si è conclusa con la morte di...

Paolo Belli coinvolto in un incidente: cosa è successo e chi era Alessandro MagnaniPaolo Belli è stato coinvolto in un incidente stradale mentre pedalava tra le campagne di Correggio e Campagnola.

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Paolo Belli, l'incidente in bici: morto il pedone - 15/07/2026 - Video; Travolto da bici di Paolo Belli, pedone muore dopo un giorno di agonia; Paolo Belli indagato per omicidio stradale: Distrutto e sotto choc. Autopsia sulla vittima, ipotesi malore prima dello scontro; Paolo Belli coinvolto in un incidente, morto il pedone investito in bici. Il cantante lo soccorre e finisce in ospedale sotto choc: Andava piano.

Mi spiace moltissimo per l’incidente di ieri che riguarda #PaoloBelli. Qua sopra ho visto gente ridere e memare una giornata intera, associando la tragedia a una sua celeberrima canzone che fa sotto questo sole è bello pedalare. C’è m0rta una persona ami x.com

Paolo Belli e l’incidente, la testimone: Diceva disperato: È arrivato come un fulmine. Disposta l’autopsiaÈ stata disposta l'autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo l'impatto con la bici di Paolo Belli ... fanpage.it

Era disperato, parla la testimone dell'incidente di Paolo Belli in biciLe parole a La Vita in Diretta della testimone dell'incidente di Paolo Belli in bici in cui è morto un 41enne ... notizie.it