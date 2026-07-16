Una testimone ha raccontato che le urla sono iniziate immediatamente dopo l’incidente avvenuto lunedì 13 luglio. La scena si è svolta poco prima delle 12, in una strada trafficata. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per ricostruire i dettagli dell’accaduto. Non sono stati ancora resi noti ulteriori elementi ufficiali.

L’inchiesta sull’incidente che ha coinvolto Paolo Belli continua ad arricchirsi di nuovi elementi mentre gli investigatori cercano di ricostruire con precisione quanto accaduto nella tarda mattinata di lunedì 13 luglio. La tragedia, che ha profondamente colpito il mondo dello spettacolo e l’intera comunità reggiana, è costata la vita a un uomo di 41 anni e ha lasciato il cantante e conduttore in uno stato di profondo sconforto. Nelle ultime ore è emersa una testimonianza che racconta i drammatici istanti successivi all’impatto e descrive la disperazione dell’artista. Fin dai primi minuti successivi allo scontro, Paolo Belli avrebbe cercato in ogni modo di prestare soccorso alla persona rimasta gravemente ferita, senza mai allontanarsi dal luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Le sue urla, subito dopo..”. Paolo Belli, nuovi dettagli sull’incidente: parla la testimone

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Paolo Belli disperato dopo l'incidente in bici: «Diceva all'uomo di non dormire»

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