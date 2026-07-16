Paolo Belli è stato coinvolto in un incidente in bicicletta che ha provocato la morte di un uomo di 41 anni. Secondo le ricostruzioni, l'incidente si è verificato in una strada trafficata, con il musicista che avrebbe urtato un ciclista. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo non è sopravvissuto alle ferite riportate. La polizia sta approfondendo le cause e la dinamica dell’incidente.

Continuano a emergere particolari sul tragico incidente stradale che ha coinvolto Paolo Belli e che è costato la vita ad Alessandro Magnani, 41 anni. Mentre la Procura lavora per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, nuovi elementi rendono ancora più dolorosa una vicenda che ha profondamente scosso il musicista e la famiglia della vittima. Resta infatti da chiarire se il decesso sia stato provocato direttamente dall’impatto oppure da un malore precedente alla caduta. Paolo Belli, l’uomo investito non è morto sul colpo: la ricostruzione dei fatti. L’incidente è avvenuto lunedì 13 luglio lungo una strada di campagna tra Correggio e Campagnola, nel Reggiano, dove Paolo Belli stava pedalando quando si è verificato lo scontro con Alessandro Magnani. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paolo Belli, la verità sull’incidente in bici in cui è morto un uomo: emergono dettagli drammatici, rischia grosso

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Paolo Belli, la verità sullincidente in bici in cui è morto un uomo: emergono dettagli drammatici

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