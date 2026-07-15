Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato investito da un ciclista nelle campagne emiliane. L'incidente è avvenuto mentre il ciclista, coinvolto, si trovava in sella alla bicicletta. L’uomo deceduto è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate e ha cessato di vivere poche ore dopo. La vittima si chiamava Alessandro Magnani.

Una tragica vicenda ha coinvolto Paolo Belli nelle campagne emiliane, dove un incidente ha avuto conseguenze drammatiche. Il cantante si trovava in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto l’impatto con un uomo di 41 anni, Alessandro Magnani, deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Sulla dinamica dell’accaduto sono ancora in corso gli accertamenti degli investigatori, che dovranno chiarire cosa sia realmente successo. La verità sull’incidente che ha coinvolto Paolo Belli: cosa è successo. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 13 luglio a Cognento, tra Correggio e Campagnola, in Emilia-Romagna. Alessandro Magnani aveva appena parcheggiato l’auto e stava raggiungendo a piedi via Picenardi per consegnare alcune comunicazioni relative a un’interruzione dell’energia elettrica dovuta a lavori nella zona. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paolo Belli coinvolto in un tragico incidente, è morto un uomo di 41 anni: ecco cosa è successo e cosa rischia

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NON CE L'HA FATTA ALESSANDRO MAGNANI, NELL'INCIDENTE COINVOLTO PAOLO BELLI. Il cantante è rimasto profondamente scosso e, anche dopo i soccorsi, ha continuato a chiedere notizie dell'uomo ricoverato in condizioni disperate. #incidente #P x.com

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