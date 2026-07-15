Morto l’uomo travolto da Paolo Belli in bici

Un uomo di 41 anni è morto un giorno dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli. L’incidente è avvenuto lunedì a mezzogiorno nelle campagne di Cognento, tra Correggio e Campagnola. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e poi deceduta. La Polizia ha avviato un’indagine per chiarire dinamica e responsabilità.

È morto a 41 anni un giorno dopo essere stato travolto da una bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. L’incidente, come riporta Quotidiano Nazionale,- è avvenuto lunedì intorno a mezzogiorno a Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana fra Correggio e Campagnola. La vittima è Alessandro Magnani, residente in zona e conosciuto allenatore di volley in diverse società locali. Stava lavorando per la sua società di servizi e aveva appena notificato alcuni documenti per conto di una compagnia di distribuzione di energia elettrica su distacchi temporanei per lavori in programma in quella zona. L’incidente. Magnani stava tornando alla sua auto, quando all’improvviso è stato centrato dalla bici in strada. 🔗 Leggi su Open.online

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Paolo Belli, incidente in bici: muore il pedone Alessandro Magnani

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