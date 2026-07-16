Il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo un incidente che ha causato un decesso. Subito dopo l’incidente, ha dichiarato di essere sotto shock per quanto accaduto. In attesa dell’autopsia, si trovava in stato di shock, secondo quanto riferito.

Subito dopo l’incidente il cantante si è detto sotto shock per quanto accaduto. In vista dell’autopsia il conduttore televisivo è stato inscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi Il cantantePaolo Belli è indagato per omicidio stradaledopo il tragicoincidente avvenuto lunedì scorso, dove ha perso la vita Alessandro Magnani, di 41 anni. La vittima è morta in ospedale dopo 24 ore di agonia, al momento non è chiara la causa esatta del decesso.In vista dell’autopsiadunque Belli è stato inscritto al registro degli indagati, in questo modo il conduttore televisivo potrà nominare un legale ed eventuali consulenti tecnici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paolo Belli indagato per omicidio stradale: il cantante “distrutto” dopo la notizia del decesso

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MOTOCICLISTI MORTI, LA LETTERA D'ADDIO DEL FRATELLO DI FRANCESCO | 05/07/2026

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Temi più discussi: Paolo Belli indagato per omicidio stradale: Distrutto e sotto choc. Autopsia sulla vittima, ipotesi malore prima dello scontro; Paolo Belli coinvolto in un incidente: morto investito il 41enne Alessandro Magnani; Paolo Belli coinvolto in un incidente, morto il pedone investito in bici. Il cantante lo soccorre e finisce in ospedale sotto choc: Andava piano; Paolo Belli distrutto e sotto choc: indagato per l'investimento e la morte di un uomo.

Il cantante Paolo Belli indagato per l'incidente in bicicletta: Distrutto e sotto choc #paolobelli tgcom24.mediaset.it/cronaca/paolo-… x.com

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