Il cantante Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo un incidente avvenuto in provincia di Reggio Emilia. La Procura ha aperto un fascicolo e disposto un’autopsia sulla vittima, ipotizzando che un malore possa aver causato lo scontro. Belli si trova sotto choc e si dice distrutto per quanto accaduto.

Reggio Emilia – Il cantante Paolo Belli è indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto da parte della Procura di Reggio Emilia che ha aperto un fascicolo d’inchiesta dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, un giorno dopo l’incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Cognento di Campagnola, nella Bassa Reggiana, travolto dalla bicicletta dell’artista. “Paolo è distrutto e sotto choc”, fanno sapere dal suo entourage. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenaculturachi-e-paolo-belli-ks2bmhc6 Le ipotesi: trauma cranico dopo la caduta al malore prima dell’incidente. La magistratura ha disposto l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paolo Belli indagato per omicidio stradale: “Distrutto e sotto choc”. Autopsia sulla vittima, ipotesi malore prima dello scontro

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Come atto dovuto, in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti che la Procura di Reggio Emilia compirà, Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici con in sella il cantante. Nei pros x.com

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