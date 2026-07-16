Un uomo è morto dopo essere stato investito da un ciclista durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana il 13 luglio. L'investitore, un noto cantante, ha causato l'incidente e ora è indagato. L'uomo investito, di 41 anni, era un allenatore di pallavolo e si trovava in condizioni critiche subito dopo l'incidente. Dopo circa 24 ore dal fatto, è deceduto in ospedale. La vicenda è sotto esame delle autorità competenti.

Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dov'era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto o a un malore: lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente, anche Belli è stato portato in ospedale, ferito ma soprattutto sotto choc., Proprio in vista dell'accertamento medico legale e per le altre indagini, il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Paolo Belli distrutto e sotto choc: indagato per l'investimento e la morte di un uomo

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Paolo Belli distrutto dopo la tragedia: chi era il 41enne che ha perso la vita: le sue parole..

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