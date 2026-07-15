Paolo Belli incidente in bicicletta | morto un uomo cantante sotto choc

Da liberoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da un cantante e conduttore televisivo noto per un programma di ballo. L’incidente è avvenuto in una strada di Reggio Emilia. Il cantante, che aveva 59 anni, si trovava sulla scena al momento del fatto e si trova ora sotto choc. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma le sue condizioni sono risultate irreversibili.

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Una tragedia per Paolo Belli e per tutta Reggio Emilia: aveva 41 anni l'uomo morto dopo essere stato travolto da una bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo, volto noto di Ballando con le stelle. L'incidente, come riferisce Quotidiano nazionale -Il Resto del Carlino, è avvenuto lunedì scorso intorno alle 12 mentre a piedi stava tornando all'auto che aveva lasciato alcuni istanti a bordo strada, l'uomo, Alessandro Magnani, che doveva consegnare una notifica a una persona che vive in un'abitazione di via Picenardi, nelle campagne tra Correggio e Campagnola, nella Bassa Reggiana, è stato travolto dalla bicicletta di Belli. La vittima si trovava nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato dopo il trasporto con l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici: muore il pedone investito, il cantante sotto choc

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