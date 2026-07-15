Un cantante e conduttore televisivo ha investito un pedone mentre si trovava in bicicletta. L’incidente è avvenuto lunedì mattina, e l’uomo di 41 anni coinvolto è morto nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale. Secondo alcune fonti, potrebbe esserci stata una crisi di malore che avrebbe causato l’incidente. La polizia sta indagando sulla dinamica e sulle cause dello scontro.

Paolo Belli, cantante e conduttore televisivo, ha travolto lunedì mattina un pedone mentre andava in bicicletta e l’uomo, 41enne, non ce l’ha fatta: secondo quanto riporta il Resto del Carlino, è morto nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale Maggiore di Parma. L’uomo – Alessandro Magnani – era stato ricoverato dopo l’incidente in condizioni gravissime. La ricostruzione. Ancora tutta da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto poco dopo le 12 di lunedì quando Belli, in sella alla bicicletta e a velocità ridotta mentre percorreva una strada nelle campagne tra Correggio e Campagnola, nella Bassa Reggiana, lo avrebbe travolto mentre l’uomo stava tornando a piedi all’auto che aveva lasciato a bordo strada per qualche istante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paolo Belli in bicicletta travolge pedone: 41enne morto in ospedale, ma c’è ipotesi malore

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Paolo Belli travolge e uccide un pedone con la sua bici. Il cantante sotto choc

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