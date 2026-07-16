Un incidente si è verificato quando un uomo di 41 anni è stato travolto in bicicletta da un veicolo condotto da un cantante. Dopo lo scontro, il cantante ha cercato di mantenere in vita l’uomo, che è morto dopo circa 40 ore di agonia. La vittima è rimasta ferita grave e, nonostante i tentativi di soccorso, non ce l’ha fatta.

Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente di Paolo Belli, che ha travolto in bici un uomo di 41 anni. Pare che nei momenti concitati in seguito allo scontro il cantante avrebbe provato a tenerlo sveglio, ma l’uomo sarebbe venuto a mancare dopo 40 ore di agonia. Paolo Belli e l’incidente in bicicletta: emergono nuovi dettagli. La dinamica dell’incidente è ancora da capire, ma emergono nuovi dettagli sull’incidente in bici che ha coinvolto Paolo Belli e Alessandro Magnani, l’uomo investito dal cantante tre giorni fa a Cognento, nelle campagne tra Correggio e Campagnola, in Emilia Romagna, durante quella che doveva essere una semplice passeggiata su due ruote. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paolo Belli e il tragico incidente: “Ha provato a tenerlo sveglio, è morto dopo un’agonia di 40 ore”

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Come atto dovuto, in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti che la Procura di Reggio Emilia compirà, Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici con in sella il cantante. Nei pros x.com

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