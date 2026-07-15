Gli istanti dopo l'incidente di Paolo Belli | Provava a tenere sveglio l'uomo investito in agonia per 40 ore

Dopo l'incidente in cui è stato coinvolto, Paolo Belli ha cercato di mantenere sveglio l'uomo investito, che si trovava in stato di agonia per circa 40 ore. La vicenda si è svolta durante un tragitto in bicicletta, senza che siano ancora definiti i dettagli sulla dinamica dell'incidente. La persona coinvolta ha perso conoscenza immediatamente dopo l'impatto. Nessuna informazione è stata fornita sui successivi interventi o sulle condizioni attuali.

A La Vita in Diretta emergono nuovi dettagli sul dramma vissuto da Paolo Belli, che ha investito una persona mentre era in bici. L'uomo, 41 anni, ha perso subito conoscenza e al momento non è ancora chiara la dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici: muore il pedone investito

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