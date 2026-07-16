Un cantante è indagato dopo aver investito un pedone in bicicletta, che aveva 41 anni. L’incidente è avvenuto ieri, e il cantante è stato sottoposto a interrogatorio. La vittima è deceduta dopo circa ventiquattro ore dall’accaduto. Nei giorni successivi, il cantante ha manifestato preoccupazione e ha chiesto aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo. La notizia della morte è stata comunicata martedì.

Dopo quasi ventiquatt’ore vissute nell’angoscia, dopo che non aveva fatto altro che ripetere «fatemi sapere come sta quell’uomo. Come posso avere sue notizie?», martedì gli hanno comunicato la notizia terribile: «Quell’uomo è morto». Adesso il cantautore modenese Paolo Belli, 64 anni, è addolorato, distrutto. Sotto choc, è rinchiuso nella sua casa a Carpi, dove riesce a parlare, ma a fatica, solo con le persone più care, familiari e qualche amico. Questi i fatti. Lunedì, nella tarda mattinata, Belli, appassionato ciclista, stava facendo una pedalata tranquilla nella Bassa di Reggio Emilia. Un’uscita come tante, da solo, per rilassarsi. A un... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Paolo Belli e il pedone investito in bici, il cantante (indagato) è sotto choc: la vittima aveva 41 anni

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Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici: muore il pedone investito, il cantante sotto choc

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Come atto dovuto, in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti che la Procura di Reggio Emilia compirà, Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici con in sella il cantante. Nei pros x.com

Fontana dell'Acqua Paola a Roma, conosciuta anche come Fontanone del Gianicolo, costruita nel 1612 per segnare la fine dell'acquedotto Acqua Paola restaurato da Papa Paolo V, progettata da Giovanni Fontana [1280 x 854] reddit

Paolo Belli disperato dopo l'incidente in bici: Diceva all'uomo di non dormire, ha spiegato che era arrivato come un fulmineEmergono nuovi dettagli sull'incidente di lunedì 13 luglio in cui è rimasto coinvolto Paolo Belli, costato la vita al 41enne Alessandro Magnani, investito mentre il cantante ... ilmessaggero.it

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