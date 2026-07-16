Un opinionista ha affermato di conoscere bene l’allenatore bresciano e di ritenere che potrebbe fare bene in qualsiasi ambiente. Ha anche commentato che l’allenatore lavora attualmente a Dubai e svolge un lavoro straordinario. Inoltre, ha espresso il desiderio che questa figura venga scelta per un ruolo di rilievo, sottolineando che non riceve la stessa pubblicità di altri colleghi.

Il nostro opinionista sull'allenatore bresciano: "Non è pubblicizzato come altri, sarei molto felice se scegliessero lui". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Panucci: "Conosco Pirlo, farebbe molto bene. A Dubai lavoro straordinario""

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elisabetta Cocciaretto: “Abile a non farmi prendere dall’emozione. Con Swiatek sarà tosta, la conosco molto bene”Elisabetta Cocciaretto ha dichiarato di riuscire a controllare le emozioni durante le partite e ha affermato che affrontare Swiatek sarà una sfida...

Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid»Cesc Fabregas ha commentato il percorso di Nico Paz, sottolineando che un altro anno nel suo attuale club sarebbe molto utile per il suo sviluppo.