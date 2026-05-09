Elisabetta Cocciaretto | Abile a non farmi prendere dall’emozione Con Swiatek sarà tosta la conosco molto bene
Elisabetta Cocciaretto ha dichiarato di riuscire a controllare le emozioni durante le partite e ha affermato che affrontare Swiatek sarà una sfida difficile, perché la conosce bene. Il suo percorso agli Internazionali d’Italia sta proseguendo senza intoppi, con risultati positivi. La giocatrice ha parlato della sua preparazione e delle sue sensazioni prima dell’incontro con la campionessa in carica.
Il percorso di Elisabetta Cocciarett0 negli Internazionali d’Italia prosegue nel migliore dei modi. Nel match di ieri andato in scena sul campo centrale del Foro Italico, l’azzurra si è imposta nettamente sulla statunitense Emma Navarro, battuta con un doppio 6-3 dopo un’ora e trentadue minuti di gioco. Per la marchigiana si tratta del primo terzo turno della carriera a Roma, nel quale affronterà Iga Swiatek. La numero 41 del ranking WTA ha espresso un tennis di anticipo, lasciando poco spazio all’americana e prendendosi nettamente il successo in due set. Adesso il livello si alzerà in maniera esponenziale nella sfida contro la Swiatek, numero 3 del mondo.🔗 Leggi su Oasport.it
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