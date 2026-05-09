Elisabetta Cocciaretto | Abile a non farmi prendere dall’emozione Con Swiatek sarà tosta la conosco molto bene

Elisabetta Cocciaretto ha dichiarato di riuscire a controllare le emozioni durante le partite e ha affermato che affrontare Swiatek sarà una sfida difficile, perché la conosce bene. Il suo percorso agli Internazionali d’Italia sta proseguendo senza intoppi, con risultati positivi. La giocatrice ha parlato della sua preparazione e delle sue sensazioni prima dell’incontro con la campionessa in carica.

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