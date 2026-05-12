Cesc Fabregas ha commentato il percorso di Nico Paz, sottolineando che un altro anno nel suo attuale club sarebbe molto utile per il suo sviluppo. Ha aggiunto che, al momento, non ci sono segnali concreti provenienti dal Real Madrid riguardo a eventuali cambi di squadra o trattative in corso. Le parole del tecnico si concentrano sulle prospettive future del giovane calciatore e sulla sua crescita nel contesto attuale.

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© Calcionews24.com - Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid»

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