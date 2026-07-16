La Sala Borsa ha ospitato l’incontro di presentazione dei finalisti del premio letterario Pane e Parole, organizzato da Coop Alleanza 3. L’evento ha visto la partecipazione di lettori e autori, con la presentazione delle opere finaliste. La manifestazione si è svolta nella Piazza Coperta, attirando un pubblico interessato alla letteratura contemporanea. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale locale, promuovendo la lettura e il confronto tra autori emergenti e pubblico.

La Piazza Coperta della Sala Borsa si è riempita, ancora una volta, di lettori e di autori. L’occasione è stato l’incontro di presentazione dei finalisti di Pane e Parole, il premio letterario con cui Coop Alleanza 3.0 mette in gara saggi e podcast capaci di raccontare il presente, dai grandi nodi geopolitici al rapporto tra scienza e cibo. "In un tempo in cui orientarsi tra trasformazioni sociali, economiche e scientifiche è sempre più complesso, investire in cultura significa offrire degli strumenti concreti. Libri e podcast diventano così beni essenziali, come il pane, perché nutrono il pensiero critico, aiutano a leggere il presente e rafforzano la democrazia come spazio naturale dello sviluppo umano" dice Francesca Durighel, vicepresidente di Coop Alleanza 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pane e Parole quotidiani: "I libri nutrono il pensiero per leggere il presente"

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