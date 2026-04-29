Indicazioni Nazionali 2026 | nuovo impulso ai classici discipline STEM e intelligenza artificiale Tra le priorità | allenare il pensiero critico e saper leggere il presente LO SPECIALE

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato lo scorso 22 aprile le nuove Indicazioni Nazionali per i licei, con l’obiettivo di aggiornare metodi e programmi scolastici. La riforma dà spazio ai classici, alle discipline STEM e all’intelligenza artificiale, con l’intento di promuovere il pensiero critico e la capacità di analizzare il presente. Tra le priorità ci sono anche tecniche per allenare le competenze degli studenti in un mondo in rapido cambiamento.

Il testo sulle nuove "Indicazioni nazionali per i licei", pubblicato dal MIM lo scorso 22 aprile, evidenzia una riforma che punta a rinnovare metodi e contenuti dell’istruzione. Tra le principali novità vi sono il rafforzamento della lettura dei classici e delle competenze linguistiche, un approccio più critico e interdisciplinare nelle discipline STEM, e l’aggiornamento dei programmi di storia fino ai giorni nostri. Viene inoltre valorizzato il ruolo della filosofia nell’analisi delle sfide contemporanee, inclusa l’intelligenza artificiale, e si introducono cambiamenti strutturali come la separazione tra storia e geografia e l’ingresso di nuove competenze digitali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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