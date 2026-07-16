Nuovo progetto per il grande ledwall di Palazzo Citterio che sino al 25 ottobre accoglie Lorem Ipsum Variorum, opera dell’artista e poetessa americana di origini mongole Sasha Stiles (Pasadena, 1980) che riflette sui temi del linguaggio, della memoria, della traduzione e dell’ intelligenza artificiale, interrogando il rapporto tra scrittura, cultura editoriale e sistemi generativi contemporanei. La mostra, curata da Clelia Patella, è il nuovo capitolo del ciclo di progetti espositivi ospitati sul ledwall permanente di Palazzo Citterio, organizzati in collaborazione con il Museo nazionale dell’Arte digitale. Il lavoro di Sasha Stiles prende... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzo Citterio apre a Sasha Stiles. Sul ledwall scorrono fiumi di parole

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A Palazzo Citterio apre Lorem Ipsum Variorum il progetto dell'artista Sasha Stiles che lavora sui temi del linguaggio e dell'AI x.com

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