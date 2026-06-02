La Commissione europea sta valutando con la massima attenzione la richiesta di Giorgia Meloni di estendere la clausola di salvaguardia, nata per la difesa, anche alle spese per l'emergenza energetica. Il pressing del presidente del Consiglio punta a ottenere maggiore elasticità rispetto ai vincoli del Patto di stabilità, sfruttando la deroga che permette flessibilità fino all'1,5% del Pil. Una risposta di Bruxelles è attesa già per mercoledì 3 giugno, in occasione del Semestre europeo. Lo rivela il Corriere della sera, riportando le parole della portavoce della Commissione europea Paula Pinho durante il briefing quotidiano con la stampa: “Non posso dirvi se arriverà questa settimana, ma posso confermare che la lettera del primo ministro Meloni ha ricevuto la massima attenzione e che la questione è oggetto di indagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Pressing di Meloni, l'Ue apre sul piano energia: la sfida di Palazzo Chigi per sbloccare fino a 7 miliardi

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