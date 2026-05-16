Palazzo Citterio | i 32 Dormienti di Paladino invadono la Sala Stirling

A Palazzo Citterio, i 32 Dormienti di Paladino sono stati spostati nella Sala Stirling, attirando l’attenzione dei visitatori. La mostra presenta anche un’installazione sonora di Brian Eno, che accompagna le opere scultoree esposte. Nella sala segreta sono stati trovati disegni inediti risalenti al 1973, finora mai mostrati al pubblico. La presenza di queste opere e installazioni crea un percorso che unisce scultura, musica e disegni storici, offrendo una visione complessa e articolata del lavoro dell’artista.

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? Punti chiave Come può il suono di Brian Eno trasformare una mostra scultorea?. Quali disegni inediti del 1973 si nascondono nella sala segreta?. Perché le forme di Paladino richiamano i corpi di Pompei?. Come interagisce la terracotta con l'architettura brutalista di Palazzo Citterio?.? In Breve Mostra aperta fino al 26 luglio 2026 a Palazzo Citterio.. Curatore Lorenzo Madaro e luci curate da Cesare Accetta.. Inclusi 15 disegni inediti del 1973 tratti dal sogno di Icaro.. Colonna sonora composta dal musicista Brian Eno nel 1999.. Trentadue sculture in terracotta dei Dormienti di Mimmo Paladino saranno ospitate a Palazzo Citterio fino al 26 luglio 2026, trasformando il piano ipogeo della Sala Stirling in un luogo di meditazione profonda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palazzo Citterio: i 32 Dormienti di Paladino invadono la Sala Stirling ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Da Palazzo Citterio alla Chiesa Anglicana. Le “splendide imperfezioni“ di Brera“Essere Progetto”: un invito a guardare al design non solo come risultato formale o prodotto finale, ma come processo culturale e responsabilità nel... Leggi anche: Giovanni Gastel, la quintessenza della bellezza sposa l’arte della profumeria. In scena a Palazzo Citterio I Dormienti di Mimmo Paladino: l’umanità sospesa abita Palazzo CitterioCome curatore ho immaginato il dialogo tra una delle più celebri opere dell’artista e la Sala Stirling che la ospita ... milano.repubblica.it I Dormienti di Mimmo Paladino: Cercano un rifugio nel mondo h24. E sognano di superare ogni limiteA Palazzo Citterio le 32 sculture in terracotta realizzate dall’artista negli anni Novanta ispirato da Moore. In mostra fino al 26 luglio anche disegni inediti creati nel 1973 inseguendo il mito di Ic ... ilgiorno.it